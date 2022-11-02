Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rıza Akın ve Miho Shimotashiro ne zaman evlendi, çocukları var mı?

Ünlü sanatçı Rıza Akın hayatını kaybetti ve herkesi yasa boğdu. 62 yaşında yaşama veda eden ünlü oyuncunun eşi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

RIZA AKIN'IN EŞİ MİHO SHİMOTASHİRO KİMDİR?

Rıza Akın, sevgilisi Miho shimatashiro ile Adana'daki portakal bahçesinde 2019 yılında evlenmiştir.

Miho Shimotashiro Japon'dur. Rıza Akın'ın eşi hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

RIZA AKIN VE MİHO SHİMOTASHİRO NE ZAMAN EVLENDİ?

Rıza Akın ve Miho Shimotashiro 2019 yılında Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde evlendiler. Çiftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç.Dr. Alper Eken yapmıştı.