Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan ve sel nedeniyle 2 can kaybına yol açan şiddetli yağışların bugün de devam edeceği gözlemlendi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, şiddetli sağanağın Ege'nin iç kesimlerinde ve yine Orta-Doğu Karadeniz arasında gerçekleşeceğini belitti. Özel ayrıca yarın sabah İstanbul'da yağış beklendiğini de kaydetti
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Yağmurlu günlere girdik fakat özellikle Anadolu’da, kupkuru geçen yazın ardından bu yağmurlar bereketi ve felaketi birlikte getirdi.
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Şehirleşmedeki hatalar, yine bir derenin üstü kapatılarak kurulan mahalleler, böylesi uzun süreli yağışlarda maalesef yeniden su altında kalıyor.
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Suyun hafızası ile mücadele etmek yerine, yapıları taşkın seviyelerine uygun ve gerekli mesafeler göze alınarak yapabiliriz.
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Düz alan yıllar içinde azaldığı için artık akarsu ve dere kıyılarına yerleşiyoruz, yerleştik. Ve şiddetli (Meteorolojide 100 milimetre ve üzeri) yağışlarla birlikte büyük maddi ve manevi kayıplar veriyoruz.
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Türkiye’de kuvvetli yağışlar, ülkenin iç, kuzey ve doğu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
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Hafta sonu yaşanan hava olayları ile toplanan yağmur, Kayseri’de ve Kırşehir’de bölgenin bazı derelerinde suların yükselmesine yol açtı ve toplam 2 insanımız suya kapılarak hayatını kaybetti.
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Bugünün riskli yağışları Ege’nin iç kesimlerinde ve yine Orta-Doğu Karadeniz arasında gerçekleşecek.
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Denizli, Uşak, Kütahya, Burdur, Isparta ve İzmir’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkileyebilir. Yağışların bu saatten itibaren 19.00-20.00 sularına kadar sürmesini bekliyoruz.
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Kastamonu dolayları, Samsun-Bafra arası ve güneyde Anamur’un iç kesimlerinde taşkınlar yaşanabilir. İstanbul’da bugün yağmur yok, yarın sabah ise gün yağmurla başlayacak görünüyor.
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İstanbul’da şimdilik uzun süreli sağanak görünmüyor ama yarın özellikle kuzey ilçelerde kuvvetli bir fırtına hücresi oluşabilir.
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Sarıyer-Beykoz-Şile ve günlük hayatta bu hafta yağmura yakalanma ihtimalimiz fazla, bir şemsiye bulundurmakta fayda var.
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İstanbul’da bu hafta sıcaklıklar 30- 32°C, güneş altında hissedilen 37-38°C’lere yükseliyor. Gelecek günlerde de yakıcı havası bizimle olacak, fakat şehirde yağmur ihtimali de var.
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Kuvvetli yağışlı geçmesi beklenen salı gününün ardından, daha zayıf yağmurlar olmak üzere çarşamba ve perşembe günleri de şehirde yağmur görebiliriz. Gölgelerde esen rüzgarlar ise Marmara’yı serinletmeye devam edecek
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Ankara’da bugün hava parçalı bulutlu, yarın gün içinde yağmur ihtimali var. Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar oluşurken, Güneydoğu bu hafta çoğunlukla güneşleniyor.
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