Rise of Empires: Ottoman, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminin en önemli olayı İstanbul'un fethini anlatmaya anlatıyor. Netflix, ilk Türk dizisi olarak Hakan: Muhafız'ın ardından Atiye dizisini de 2019'un son günlerinde izleyici ile buluşturmuştu. Yayınlanan ilk sezonu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çeken Rise of Empires: Ottoman dizisinin dili İngilizce. Dizi belgesel - kugu özelliğini taşıyor. İşte Rise of Empires: Ottoman oyuncuları haberimizde.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN OYUNCULARI KİMLER?

Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır gibi önemli isimler yer alıyor.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN IMDB PUANI KAÇ? KAÇ BÖLÜM?

24 Ocak 2019 Cuma günü saat 11'den itibaren Netflix üzerinden yayına girdi Rise of Empires: Ottoman dizisi toplam 6 bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman IMDb puanı 8,5 ile başladı.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN FRAGMANI

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN DANIŞMALARI

Rise of Empires: Ottoman, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli padişahlarından birisi olan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dönemini ekranlara taşıyacak. Prof. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmalarının arasında yer aldığı Rise of Empires: Ottoman dizisinin yapımcılığını STXtv ve Karga Seven şirketleri üstlendi.