Riot Games, League of Legends Espor markası olarak konumlandırdığı, LoL Esports'u tanıttı. Platformun küresel ölçekte espor rekabetine ve dünyanın her yerindeki taraftarlar için önemli espor deneyimlerine ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Dünyanın dört bir yanındaki LoL espor taraftarının eğlence deneyimini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham, “Her şey heyecanlı rekabet, sürdürülebilir büyüme, en son teknolojiler, yenilikçi eğlence anlayışı ve ekosistemin bütünlüğü ile desteklenen, sağlıklı bir küresel espor yapısı inşa etmekle başlıyor. Dünyanın her yerinden milyonlarca taraftarı olan heyecan dolu bölgesel lig turnuvalarından, Dünya Şampiyonası'nın sembolleşmiş kupa kaldırma törenine kadar artık her şey LoL Esports çatısı altında olacak” dedi.
DAKİKA BAŞINA 21.8 İZLEYİCİ İLE GELEN REKOR
League of Legends (LoL),10’uncu yılına yeni LoL Esports markası ile giriyor. LoL Esports, Sihirdar Vadisi'nden ilham alan yeni kurumsal kimliği ile espor tutkunlarıyla buluşacak. Başladığı 2010 yılında bu yana dünyanın en popüler küresel esporlarından biri haline gelen League of Legends, 2019 Dünya Şampiyonası Finali'nde dakika başına ortalama 21.8 izleyici sayısına ulaşarak dünya rekoru kırmıştı. League of Legends, dünyanın dört bir yanındaki 12 bölgesel ligde mücadele eden yüzlerce oyuncusu, eğitici ve akademik liglerden oluşan ekosistemi ve teknolojik yenilikleriyle önemli bir endüstri lideri haline geldi.
Şu anda devam eden 2020 Yaz Mevsimi sırasında bölgesel ligler de önemli bir gelişim göstererek, çok daha geniş bir çevrimiçi izleyici kitlesine ulaştı. Engine Media/Torque Esports'un oyun yayıncılığı veri analiz uzmanlarından oluşan Stream Hatchet tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapora göre, LoL Esporu'nun en büyük dört ligi olan LPL (Çin),LCK (Güney Kore),LEC (Avrupa) ve LCS'in (Kuzey Amerika) Twitch ve Youtube'daki izlenme oranlarında yüzde 129'luk bir artış gözlemlendi.
3 YENİ VİDEO SERİSİ GELİYOR
Bu haftadan itibaren LoL Esporu, geliştirilmiş dijital kanalı olan LoLEsports.com adresi üzerinden daha fazla eğlence deneyimi sunmaya başlayacak. Ayrıca küresel rekabete farklı açılardan yaklaşan üç yeni video serisi de bu platformda yer bulacak. Aralarında YouTube, Facebook ve Twitter'ın da bulunduğu LoL Esports sosyal kanalları aracılığı ile paylaşılacak olan yeni LoL Esports Video Serileri şunlar:
Haftanın Özeti: Rekabetçi oyunlardan önemli anların yanı sıra, takımlara ve oyunculara dair yeni gelişmeleri paylaşacak (İlk yayın 21 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve ardından haftada bir olmak üzere yayınlanacak).
The Penta: Her hafta dünyanın dört bir yanında gerçekleşen en iyi beş hareketi sunacak (İlk yayın 22 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve ardından haftada bir olmak üzere yayınlanacak).
Şampiyon Seçimi: İki haftada bir gerçekleşen ve konukların bölgesel liglerde öne çıkan oyuncular hakkında konuştuğu bir program (İlk yayın 23 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve ardından iki haftada bir olmak üzere yayınlanacak).
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