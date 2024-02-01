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        Haberler Yaşam Rio Karnavalı nedir? Rio Karnavalı ne zaman ve nerede yapılıyor?

        Rio Karnavalı nedir? Rio Karnavalı ne zaman ve nerede yapılıyor?

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Allstar'da geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı yarışmacıları eğlendirecek bir ödülün olduğunu duyurmuştu. Yapılan dans yarışmasının kazananları Damla Can, Yağmur, Özgür, Turabi, Furkan, Ogeday, Hakan, Gizem, Sercan, Merve, Yiğit, Nefise ve Berna Rio Karnavalı'na gidecek. Peki, Rio Karnavalı nedir? Rio Karnavalı ne zaman ve nerede yapılıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:28
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Allstar’da dans yarışması düzenlendi. Acun Ilıcalı: “Kazanan takımı buradan alıyoruz, bu takımı Rio Karnavalına götürüyoruz." dedi. Peki, Rio Karnavalı nedir? Rio Karnavalı ne zaman ve nerede yapılıyor? İşte araştırılan soruların yanıtları...

        • 2

          RIO KARNAVALI NEDİR?

          Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük ve renkli karnavallarından biridir. Bu etkinlik, dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen ve milyonlarca turisti kendine çeken önemli bir kültürel festivaldir. Rio Karnavalı, samba dansı, muhteşem kostümler, devasa yürüyüş grupları ve renkli geçit törenleriyle ünlüdür. Brezilya kültürünün zengin bir yansıması olan bu karnaval, genellikle şehrin tarihi Sambadrome stadyumunda düzenlenen büyük bir gösteri ile son bulur. Katılımcılar, karnaval boyunca samba müziği eşliğinde coşkuyla dans eder ve özel tasarlanmış kostümleriyle büyüleyici bir görsel şölen sunar. Rio Karnavalı, Brezilya'nın eğlence ve festivallerle dolu kültürünü dünyaya tanıtan önemli bir etkinliktir.

        • 3

          RIO KARNAVALI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen Rio Karnavalı, 9 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Karnaval 17 Şubat Cumartesi günü ise bitmiş olacak.

        • 4

          RIO KARNAVALI NEREDE YAPILIYOR?

          Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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