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Rihanna iddiasını konuşturdu! - Magazin Haberleri

Rihanna iddiasını konuşturdu!

Bebek sevinci yaşayan Rihanna-ASAP Rocky çifti, önceki gün bir davette boy gösterdi. Karnı iyice belirginleşen Barbadoslu şarkıcı, gecede yeşil, gri, mor renklerden oluşan ışıltılı ve iddialı kıyafetiyle ilgi odağı oldu

12.02.2022 - 17:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, annelik heyecanı yaşıyor. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, önceki akşam kendi moda markasının Los Angeles'ta düzenlenen etkinliğine katıldı.

  • 33 yaşındaki ünlü yıldız, eşine az rastlanır bir hamile kıyafeti giyerek, giyim tarzının değişmediğini gözler önüne serdi. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan Rihanna, belirginleşen karnını da sergilemeyi ihmal etmedi.

  • İDDİASINI KONUŞTURDU

    Gecede ünlü şarkıcıyı rapçi sevgilisi ASAP Rocky yalnız bırakmadı. Yeşil, gri, mor renklerden oluşan ışıltılı ve iddialı kıyafetiyle gecede ilgi odağı olan Rihanna'nın bir hayli keyifli olduğu görüldü. Mutlu birlikteliklerini sürdüren aşıklar, etkinliğin sonunda objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

  • BEKLENEN FOTOĞRAF

    Rihanna'dan geçtiğimiz hafta beklenen fotoğraf gelmişti. Kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yeni karesini Instagram'dan yayınlamıştı. Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden 10 milyondan fazla beğeni almıştı. Ayrıca aylardır hamileliğini gizleyen yıldız, bu paylaşımıyla kural da bozmuştu.

  • 3-4 ÇOCUK İSTİYOR

    Rihanna, daha önce gelecek planlarından bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.

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