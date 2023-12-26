"KIYAFETİN ÖNÜ KAPANMADI"

Ünlü şarkıcı "Kimse hamile olduğumu bilmiyordu" dedi. Aslında kıyafetinin önünü kapatmaya çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı "Fermuar ortada kaldı. Öyle olmak zorunda kaldı yani" açıklamasında bulundu.