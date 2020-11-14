Tur Assist, kurum içinde doğan proje ile elindeki ikame araç parkını daha verimli kullanmak ve tedarikçilerini desteklemek için yeni bir projeye imza attığını duyurdu. Tur Assist bünyesinde faaliyet gösteren Rigorent, bu bakış açısıyla yeniden yapılandırılırken dijital platformu ise a’dan z’ye yenilendi.
Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, projenin kurum içi girişimcilik inisiyatifi olarak küçük bir yatırımla hayata geçirildiğini ifade etti.
Yener, "Ekonomik rekabet ortamında kurum içinden çıkan projeler çok değerli oluyor. Düşük yatırım maliyetleri ile, var olan potansiyel hayata geçirilebiliyor. Bizim Rigorent’i yenilemeye karar verme hikayemiz ise buna çok güzel bir örnek. Tur Assist olarak, ikame araç hizmetinden dolayı elimizde binlerce araçtan oluşan parkımız bulunuyor. Ancak bu araçlar arıza ya da kaza olmadığı durumlarda kullanılmıyor. Bunun dışında araç kiralama hizmeti veren markamız Rigorent de bünyemiz içinde faaliyet gösteriyor. 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2 bin kiralık araç ile verilen bu hizmetimizin temelini ise tedarikçi araç kiralama firmalarımızı destekleme amacı oluşturuyordu. Rigorent’i yenileme kararımız ile hem tedarikçilerimizi desteklemeyi sürdürmeyi hem de kendi ikame araç parkımızı aynı dijital platformda birleştirmeyi planladık. Böylece kiralık araç sayısını 2 binden 15 bine çıkarmış olduk" dedi.
Rigorent’in kullanım kolaylığı ile dikkat çektiğini ifade eden Yener, "Yaklaşık 1.5 dakikadan önce işlem gerçekleşiyor. Kullanıcı her işlem aşamasında ayrı bir sayfanın yüklenmesini beklemeyeceği gibi tek bir sayfada tüm süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayacak” diye konuştu.
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