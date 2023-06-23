HABERTURK.COM / Ajanslar

İskoçya'da Rangers forması giyen genç sol bek Rıdvan Yılmaz, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, transfer sürecini anlatırken "Ayrıldığımda arabaya bindim ve havalimanına gidene kadar ağladım" ifadelerini kullandı.

Fulya Tesisleri’nde Rangers için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, İskoç Ligi'nin fiziksel kapasite olarak Süper Lig'in üstünde olduğuru ifade etti.

Napolı maçından sonra çok ağır bir sakatlık yaşadığını kaydeden Rıdvan Yımza, "Planlarım arasında Türkiye’ye dönmek yok" diye konuştu.

22 yaşındaki sol bek, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO