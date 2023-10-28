Richard Moll hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Richard Moll, 80 yaşında Kaliforniya'daki evinde vefat etti. Acı haberi Moll'un menajeri açıkladı
- 1
1984'de popüler komedi dizisi 'Night Court'ta canlandırdığı 'Bull Shannon' karakteriyle üne kavuşan Richard Moll'dan acı haber geldi. Moll'un 80 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
- 2
Richard Moll'un Kaliforniya'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
- 3
Acı haber ünlü oyuncunun menajeri Jeff Sanderson tarafından duyuruldu.
-
- 4
Jeff Moll'un vefat sebebiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Fotoğraflar: Mega News, Avalon