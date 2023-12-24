Richard E. Grant: Ondan başkasına âşık olmayı hayal bile edemem
Joan Washington'ı 2021'de akciğer kanseri nedeniyle kaybeden Richard E. Grant, eşinin vefatının ardından hayatının nasıl şekillendiğini anlattı
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İngiliz oyuncu Richard E. Grant, 2021'de eşi Joan Washington'ın acısıyla sarsılmıştı. Gant'ın 35 yıllık eşi Washington, akciğer kanseri nedeniyle hayata veda etmişti.
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Richard E. Grant, aradan geçen iki yıla rağmen ne eşi Joan Washington'ı unutabildi ne de onun yerine bir başkasını koyabildi. 66 yaşındaki oyuncu, bunu yapamayacağını da itiraf etti.
Richard E. Grant, eşi Joan Washington'ın ardından hayatının nasıl şekillendiğini anlattı.
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Richard E. Grant, vefat eden eşi Joan Washington'a her gün mektup yazıyor. Bu şekilde de onunla bağlantısını bir sürdürdüğüne inanıyor. Grant, yeniden birisiyle tanışmak ve flört etmek istemediğini çünkü kimsenin kaybettiği eşinin yanına bile yaklaşamayacağını da sözlerine ekledi.
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"SANKİ ONUNLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Richard E. Grant, "Joan'a her gece olup bitenler hakkında bir mektup yazıyorum. Böylece onunla sanki fiziki olarak bir konuşma yaptığımı hissediyorum" dedi. Oyuncu, bu yaptığını ölüm acısına ve eşinin yokluğuna katlanma konusunda faydalı bulduğunu da sözlerine ekledi.
Richard E. Grant'in söylediğine göre eşi Joan Washington'ın ölümünden sonra arkadaşları yeni insanlarla tanışması için ona randevular ayarladı. Fakat o kimseyle tanışmak istemedi.
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Richard E. Grant, eşi Joan Washington'ın kendisini gerçekten gördüğünü, gerçekten anladığını ve başka hiç kimsenin bu konuda onun yanına bile yaklaşamayacağını anlattı. Grant, ayrıca artık aşkı yeniden bulabileceğini hayal etmenin bile çok zor olduğunu sözlerine ekledi.
Richard E. Grant'in söylediğine göre eşinin yokluğunun en zor yanı özel günlerde ortaya çıkıyor. Grant, yaklaşan Noel ve yeni yıl için Joan ile birlikte yarattıkları alışkanlıkları sürdürmeye çalıştığını aktardı. Bu konuda en büyük yardımcısı da kızı Olivia.
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Richard E. Grant, bu yıl da Olivia dünyaya geldikten sonra yıllarca yaptıkları gibi bir çam ağacı alıp onu süsleyeceklerini anlattı. Grant'ın söylediğine göre Joan'ın ölümünden sonra bu ağacın süslemeleri arasına onun fotoğraflarını asıyorlar. Bu şekilde de onun orada olduğunu hissetmeye çalışıyorlar.
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"HAYATIMIN AŞKIYLA GEÇİRDİĞİN ON YILLAR İÇİN MÜTEŞEKKİRİM"
Richard Grant geçen yıl da evliliklerinin 37'nci yıl dönümünde karısını anmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında eşi Joan ile birlikte çekilen fotoğraflarına yer vermişti. O paylaşıma şu duygu dolu sözler eşlik etmişti: Bugün 37'nci evlilik yıl dönümü. Hayatımın olağanüstü aşkıyla geçirdiğim on yıllar için müteşekkirim.
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1986'DA EVLENMİŞLERDİ
Richard E. Grant ile Joan Washington 1986'da evlenmişti. Bu evlilikten önce Tiffany adında bir kızları dünyaya geldi. Fakat erken doğan Tiffany, hayata tutunamadı. Sonradan Olivia adını verdikleri başka bir kız çocukları oldu.
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Gerçek adıyla Richard Grant Esterhuysen, 1957'de Swaziland'da dünyaya geldi. İlk filmi 'Withnail' ile 1987'de oyunculuğa başladı. Ardından 'Can You Ever Forgive Me?' ile dikkat çekti. Ardından da 'Warlock', 'Henry ve June', 'Bram Stoker'dan 'Drakula', 'Masumiyet Çağı', 'Gosford Park' gibi yapımlarda oynadı.
'Star Wars: The Rise of Skywalker' ve 'Taht Oyunları' da onun rol aldığı yapımlardan bazıları. Richard E. Grant, aynı zamanda sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da biliniyor.
Richard Grant'in en çok bilinen karakterlerinden biri de 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) altıncı sezonunda canlandırdığı 'Izembaro'.
Fotoğraflar: Avalon, X
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