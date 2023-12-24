Richard E. Grant: Ondan başkasına âşık olmayı hayal bile edemem

"SANKİ ONUNLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Richard E. Grant, "Joan'a her gece olup bitenler hakkında bir mektup yazıyorum. Böylece onunla sanki fiziki olarak bir konuşma yaptığımı hissediyorum" dedi. Oyuncu, bu yaptığını ölüm acısına ve eşinin yokluğuna katlanma konusunda faydalı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Richard E. Grant'in söylediğine göre eşi Joan Washington'ın ölümünden sonra arkadaşları yeni insanlarla tanışması için ona randevular ayarladı. Fakat o kimseyle tanışmak istemedi.