Güncel reyring sonuçları 28 Kasım... Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

İşte 28 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: