Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 28 Kasım AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 28 Kasım Salı günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 21 Kasım reyting sonuçları...
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Güncel reyring sonuçları 28 Kasım... Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
İşte 28 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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28 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 YABANI FOX
2 ESRA EROL'DA ATV
3 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ATV ANA HABER ATV
7 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
8 YABANI (OZET) FOX
9 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
10 UC KIZ KARDES KANAL D
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28 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 AILE SHOW TV
3 YABANI FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
10 ATV ANA HABER ATV
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