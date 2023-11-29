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        Haberler Televizyon REYTİNGLERDE AİLE GÜNÜ| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 28 Kasım AB ve total reyting sıralaması

        Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 28 Kasım AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 28 Kasım Salı günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 21 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:02
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        • 1

          Güncel reyring sonuçları 28 Kasım... Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

          İşte 28 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          28 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 YABANI FOX

          2 ESRA EROL'DA ATV

          3 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

          4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

          5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

          6 ATV ANA HABER ATV

          7 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

          8 YABANI (OZET) FOX

          9 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

          10 UC KIZ KARDES KANAL D

        • 3

          28 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

          2 AILE SHOW TV

          3 YABANI FOX

          4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

          5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

          6 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

          7 ESRA EROL'DA ATV

          8 KANAL D ANA HABER KANAL D

          9 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

          10 ATV ANA HABER ATV

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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        Boğa
        İkizler
        İkizler
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        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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