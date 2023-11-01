Reyting sonuçları açıklanıyor! 31 Ekim dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçlarında birinci sırada yer alan yapım Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her gün değişiyor. 31 Ekim Salı akşamı Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri ekrana geldi. İşte, 31 Ekim Salı dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
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her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirlenen reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Ekim Salı akşamı Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Yabani, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TRT1'de Hayatımın Neşesi yapımları yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 31 Ekim dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
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31 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
31 Ekim Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total'de ve AB reyting sıralamasında ilk sırada yer alan yapım belli olacak.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1. sırada TV8,5’de izleyiciyle buluşan “Galatasaray-Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Yabani”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.
AB'de ise 1. sırada “Galatasaray-Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada Star TV’de ekrana gelen “Aile” yer aldı.