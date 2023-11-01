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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 31 Ekim 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 31 Ekim dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçlarında birinci sırada yer alan yapım Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her gün değişiyor. 31 Ekim Salı akşamı Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri ekrana geldi. İşte, 31 Ekim Salı dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 07:48 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:48
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        • 1

          her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirlenen reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Ekim Salı akşamı Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Yabani, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TRT1'de Hayatımın Neşesi yapımları yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 31 Ekim dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        • 2

          31 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          31 Ekim Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total'de ve AB reyting sıralamasında ilk sırada yer alan yapım belli olacak.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de 1. sırada TV8,5’de izleyiciyle buluşan “Galatasaray-Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Yabani”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

          AB'de ise 1. sırada “Galatasaray-Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada Star TV’de ekrana gelen “Aile” yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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