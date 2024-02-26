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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2024 Dünün AB ve total reyting sıralaması: Yargı, Kirli Sepeti, Teşkilat

        Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları ile 25 Şubat 2024 Pazar günü ekranlara gelen yapımlar arasından en çok nelerin izlendiği belli oluyor. Dün, akşam kuşağında Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve gündüz kuşağında birçok program reytinglerde birinci olmak için yarıştı. İşte, 25 Şubat 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:13
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        • 1

          Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Televizyon izleyicileri izledikleri program ve dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 25 Şubat Pazar günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          25 ŞUBAT 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Survivor All Star - TV8

          2- Teşkilat - TRT1

          3- Yargı - KANAL D

          4- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          5- Kirli Sepeti - NOW

          6- Survivor All Star (Özet) - TV8

          7- Kirli Sepeti (Özet) - NOW

          8- Teşkilat (Özet) - TRT1

          9- SHOW Ana Haber

          10- KANAL D Ana Haber

        • 3

          25 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Yargı - KANAL D

          2- Survivor All Star - TV8

          3- Teşkilat - TRT1

          4- Kirli Sepeti - NOW

          5- Survivor All Star (Özet) - TV8

          6- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          7- SHOW Ana Haber

          8- Yargı (Özet) - KANAL D

          9- Bahar (Tekrar) - SHOW TV

          10- KANAL D Ana Haber

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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