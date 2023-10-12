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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! 11 Ekim Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı! 11 Ekim AB ve Total reyting sonuçları

        Dünün reyting sonuçları 11 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen; Aile (Tekrar), Adım Farah, Kuruluş Osman, Dönence (Final), Çöp Adam (Final), Benim Güzel Ailem yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 11 Ekim Çarşamba reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:05
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen; Aile (Tekrar), Adım Farah, Kuruluş Osman, Dönence (Final), Çöp Adam (Final), Benim Güzel Ailem yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 11 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

        • 2

          11 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          KURULUS OSMAN
          MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
          ESRA EROL'DA
          MUGE ANLI ILE TATLI SERT
          KURULUS OSMAN (OZET)
          ATV ANA HABER
          SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
          KANAL D ANA HABER
          ADIM FARAH
          SHOW ANA HABER
        • 3

          11 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

          MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
          KURULUS OSMAN
          MUGE ANLI ILE TATLI SERT
          SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
          KANAL D ANA HABER
          KURULUS OSMAN (OZET)
          ESRA EROL'DA
          ADIM FARAH
          COP ADAM
          MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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