Dünün reyting sonuçları açıklandı! 11 Ekim AB ve Total reyting sonuçları
Dünün reyting sonuçları 11 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen; Aile (Tekrar), Adım Farah, Kuruluş Osman, Dönence (Final), Çöp Adam (Final), Benim Güzel Ailem yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 11 Ekim Çarşamba reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen; Aile (Tekrar), Adım Farah, Kuruluş Osman, Dönence (Final), Çöp Adam (Final), Benim Güzel Ailem yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 11 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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11 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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11 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
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