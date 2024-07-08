Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar: Dünün AB ve total reyting sıralaması ile reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Temmuz Pazar AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        7 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde kanallarda yayınlanan birçok dizi, ana haber bülteni ve program reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. İşte, 7 Temmuz Pazar 2024 reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 08:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Doğal olarak, televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          7 TEMMUZ 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          7 TEMMUZ 2024 PAZAR DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Teras katında yangın paniği
        Teras katında yangın paniği
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        A Milli Futbol Takımı yurda döndü!
        A Milli Futbol Takımı yurda döndü!
        Habertürk Anasayfa