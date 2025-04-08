Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 7 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...