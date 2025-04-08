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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Nisan 2025: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi, Survivor… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 7 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 7 Nisan Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Kızıl Goncalar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda Güldür Güldür Show, Adalet 2 ve Küçük Esnaf yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 7 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:47
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 7 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          7 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          7 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          7 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          7 NİSAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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