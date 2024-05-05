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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! 4 Mayıs 2024 Cumartesi dün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani

        Reytinglerde zirve yarışı! 4 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 4 Mayıs Cumartesi günü için araştırılıyor. Televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 4 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:29
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        • 1

          4 Mayıs reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Takip ettiği dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler dünün AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...

        • 2

          4 MAYIS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Gönül Dağı - TRT 1

          2- Survivor All Star - TV8

          3- Kardeşlerim - ATV

          4- Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          5- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          6- Yabani - NOW

          7- Üç Kız Kardeş - Kanal D

          8- Güldür Güldür SHOW (Özet) - SHOW TV

          9- Güldür Güldür SHOW - SHOW TV

          10- Survivor All Star (Özet) - TV8

        • 3

          4 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Gönül Dağı - TRT 1

          2- Survivor All Star - TV8

          3- Güldür Güldür SHOW - SHOW TV

          4- Üç Kız Kardeş - Kanal D

          5- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          6- Güldür Güldür SHOW (Özet) - SHOW TV

          7- Yabani - NOW

          8- Kardeşlerim - ATV

          9- Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          10- Rambo 4 - SHOW TV

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
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        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
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