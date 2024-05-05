4 Mayıs reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Takip ettiği dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler dünün AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...