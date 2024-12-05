Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 4 ARALIK 2024 TABLOSU: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla...

        Reyting sonuçları 4 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 4 Aralık 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 4 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Aralık Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ile Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye programları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Aralık 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          4 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          4 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Annem Ankara KANAL D
          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
          3 Kuruluş Osman ATV
          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          5 Annem Ankara (OZET) KANAL D
          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (OZET) NOW
          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          8 Esra Erol'da ATV
          9 MasterChef Türkiye TV8
          10 Sandık Kokusu SHOW TV
        • 4

          4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV
          2 Sahipsizler STAR TV
          3 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
          4 Esra Erol'da ATV
          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          6 Annem Ankara KANAL D
          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          8 Kuruluş Osman (Özet) ATV
          9 Atv Ana Haber ATV
          10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Habertürk Anasayfa