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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI | 30 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak

        Reyting sonuçları 30 Kasım AB ve total sıralaması

        30 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralaması geçtiğimiz Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Geçtiğimiz akşam yayınlanan Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reytinglerde rakiplerini zorladı. İşte güncel 30 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 08:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:36
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          Reyting sonuçları 30 Kasım Cuma günü yaşanan rekbaetin ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 30 Kasım reyting sonuçları...

        • 2

          30 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          30 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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