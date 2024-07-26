25 Temmuz 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?
Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 25 Temmuz 2024 Perşembe AB ve total reyting sonuçları...
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Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 25 Temmuz 2024 Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralaması...
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25 TEMMUZ PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
NOW Ana Haber
Alan - ATV
SHOW TV Ana Haber
Herkül Efsane Başlıyor - SHOW TV
Hababam Sınıfı Üç Buçuk - NOW
Başakşehir-La Fiorita UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması - TRT 1
KANAL D Ana Haber
Öylesine Derin - KANAL 7
Bir Baba Hindu - STAR TV
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25 TEMMUZ PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Alan - ATV
NOW Ana Haber
Başakşehir-La Fiorita UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması - TRT 1
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
SHOW TV Ana Haber
Herkül Efsane Başlıyor - SHOW TV
Hababam Sınıfı Üç Buçuk - NOW
KANAL D Ana Haber
ATV Ana Haber
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