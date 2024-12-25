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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Aralık 2024: Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı… İşte dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 24 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Türkiye gibi yapımlar arasında günün birincisi belirleniyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 24 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 07:47 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:06
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        • 1

          Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve MasterChef Türkiye reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 24 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

        • 2

          24 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          24 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          24 ARALIK 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV
          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          4 Bahar (Özet) SHOW TV
          5 MasterChef Türkiye TV8
          6 Esra Erol'da ATV
          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          8 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
          9 Sen Ağlama İstanbul STAR TV
          10 Atv Ana Haber ATV
        • 4

          24 ARALIK 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV
          2 Bir Gece Masalı ATV
          3 Bahar SHOW TV
          4 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
          5 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          7 Atv Ana Haber ATV
          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          9 Bahar (Özet) SHOW TV
          10 MasterChef Türkiye TV8
        • 5
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