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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Temmuz 2024: Pazartesi günü en çok ne izlendi, hangi yapım total ve AB reyting birincisi oldu?

        22 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?

        Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 22 Temmuz 2024 Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 08:55 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:28
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        • 1

          Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 22 Temmuz 2024 Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          22 TEMMUZ PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Yalan - KANAL D

          NOW Ana Haber

          Canavar Avcısı - ATV

          Yalan Özet - KANAL D

          Recep İvedik 4 - NOW

          SHOW TV Ana Haber

          KANAL D Ana Haber

          Güldür Güldür Show - SHOW TV

          Düğün Dernek 2 Sünnet - STAR TV

        • 3

          22 TEMMUZ PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Güldür Güldür Show - SHOW TV

          NOW Ana Haber

          Canavar Avcısı - ATV

          Yalan - KANAL D

          Recep İvedik 4 - NOW

          MasterChef Türkiye Özet - TV 8

          Düğün Dernek 2 Sünnet - STAR TV

          MasterChef Türkiye Tekrar - TV 8

          Haber Önü - SHOW TV

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