22 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Baba - Masumlar Apartmanı - Üç Kız Kardeş gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. İşte 14 Mart reyting sonuçları