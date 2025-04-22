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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Nisan 2025: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 21 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 21 Nisan Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Jurrasic World: Hakimiyet, Star TV'de Midway, TV8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:20
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        • 1

          Televizyonda her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 21 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Güldür Güldür Show, Jurrasic World: Hakimiyet, Midway, Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          21 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          21 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          21 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          21 NİSAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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