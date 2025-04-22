Televizyonda her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 21 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Güldür Güldür Show, Jurrasic World: Hakimiyet, Midway, Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...