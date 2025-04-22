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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı! 2. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2025 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarına odaklandı. Bu noktada ''AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranırken MEB sonuçların erişime açıldığını duyurdu. Peki, 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:49
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları, 22-23 Mart 2024 tarihlerinde düzenlendi. Sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken beklenen duyuru geldi. MEB tarafından yapılan duyuru sonrası 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, AÖL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr…

        • 2

          2. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları, 22-23 Mart 2024 tarihlerinde uygulanmıştı.

          Merakla beklenen 2. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı.

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada ‘’Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınav sonuçları açıklanmıştır.’’ denildi.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İTİRAZ SÜRECİ BAŞLAYACAK

          Adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek.

          İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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