        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Ekim 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Mehmet: Fetihler Sultanı, Kıskanmak... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 21 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 21 Ekim 2025 Salı günü Bahar, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmet: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, MasterChef Türkiye yapımları arasından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Ekim 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:51
        • 1

          Dünün reyting sonuçları ile 21 Ekim 2025 Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmet: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak diziler ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de ise Eşref Rüya dizisinin tekrarı ekrana geldi. Peki, 21 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        • 2

          21 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          21 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          21 EKİM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Bahar – Show TV

          Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Kıskanmak – NOW

          Kral Kaybederse – Star TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Bahar (Özet) – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          ATV Ana Haber – ATV

        • 4

          21 EKİM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Esra Erol’da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

          Gözleri Karadeniz – ATV

          Bahar – Show TV

          Kral Kaybederse – Star TV

          Kıskanmak – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Gözleri Karadeniz (Özet) – ATV

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
