Reyting sonuçları 21 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 21 Ekim 2025 Salı günü Bahar, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmet: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, MasterChef Türkiye yapımları arasından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Ekim 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...
Dünün reyting sonuçları ile 21 Ekim 2025 Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Mehmet: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak diziler ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de ise Eşref Rüya dizisinin tekrarı ekrana geldi. Peki, 21 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
21 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
21 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
21 EKİM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Bahar – Show TV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kıskanmak – NOW
Kral Kaybederse – Star TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Bahar (Özet) – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol’da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
21 EKİM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Gözleri Karadeniz – ATV
Bahar – Show TV
Kral Kaybederse – Star TV
Kıskanmak – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Gözleri Karadeniz (Özet) – ATV
