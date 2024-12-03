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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması açıklandı! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları belli oldu! İşte 2 Aralık 2024 dünün reyting sonuçlarına göre AB ve Total birincisi

        Dünün reyting sonuçları 2 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılıyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması ile Total ve AB kategorilerinde birinci olan yapım belli oluyor. 2 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları reyting ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. Peki, Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, MasterChef Türkiye, Kibar Feyzo, G.I. Joe: Snake Eyes reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? İşte, 2 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:19
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamaları ile reytniglerde ilk sırada yer alan yapım belli oluyor. Show TV'de Kalpazan, Now’da Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8’de MasterChef Türkiye 2 Aralık Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV’de Kibar Feyzo, ATV’de ise G.I. Joe: Snake Eyes filmleri yayınlandı. İşte, 2 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        • 2

          2 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          2 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          2 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kızıl Goncalar NOW

          2 Uzak Şehir KANAL D

          3 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

          4 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          5 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Esra Erol'da ATV

          8 Kalpazan SHOW TV

          9 MasterChef Türkiye TV8

          10 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

        • 4

          2 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Uzak Şehir KANAL D

          2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Kızıl Goncalar NOW

          5 Atv Ana Haber ATV

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Kanal D Ana Haber KANAL D

          9 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          10 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

        • 5
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