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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Aralık 2024: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Holding, Hudutsuz Sevda... AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 19 Aralık dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Holding, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Cercle Brugge-Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 19 Aralık 2024 reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:12
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        • 1

          19 Aralık Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal D’de İnci Taneleri, ATV’de Holding, Now’da Hudutsuz Sevda, TV8’de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de UEFA Avrupa Konferans Ligi Cercle Brugge-Başakşehir maçı ekrana geldi. Star TV’de ise Sen Ağlama İstanbul dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 19 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          19 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          19 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          19 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 İnci Taneleri KANAL D
          2 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          4 MasterChef Türkiye TV8
          5 Hudutsuz Sevda NOW
          6 Siyah Kalp SHOW TV
          7 Esra Erol'da ATV
          8 Kanal D Ana Haber KANAL D
          9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          10 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
        • 4

          19 ARALIK 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Hudutsuz Sevda NOW
          2 İnci Taneleri KANAL D
          3 Esra Erol'da ATV
          4 Siyah Kalp SHOW TV
          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          6 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
          7 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
          8 Atv Ana Haber ATV
          9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          10 MasterChef Türkiye TV8
        • 5
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