Reyting sonuçları 16 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre ABC1, AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım!
16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan yapımlar reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çarpıntı ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarında da heyecan doruktaydı. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. İşte, 16 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları...
Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Kasım 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güller ve Günahlar yapımları Total, AB ve ABC1 sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 16 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de ilk sırada yer alan yapım...
16 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
16 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
16 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat — TRT 1
Sahtekârlar — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Teşkilat (Özet) — TRT 1
Sahtekârlar (Özet) — NOW
Kim Milyoner Olmak İster – Özel — ATV
Kanal D Ana Haber — Kanal D
Çarpıntı — Star TV
Show Ana Haber — Show TV
16 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat — TRT 1
Sahtekârlar — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Teşkilat (Özet) — TRT 1
Kim Milyoner Olmak İster — ATV
Sahtekârlar (Özet) — NOW
Kanal D Ana Haber — Kanal D
ATV Ana Haber — ATV
Bereketli Topraklar — Show TV
16 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat — TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Teşkilat (Özet) — TRT 1
Sahtekârlar — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Çarpıntı — Star TV
Show Ana Haber — Show TV
Kanal D Ana Haber — Kanal D
Sahtekârlar (Özet) — NOW
Güller ve Günahlar (Tekrar) — Kanal D
