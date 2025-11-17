Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, geçen hafta ABD'deki hükümet krizinin son bulması ile yükselişe geçmişti. Ancak değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayındaki toplantıda faiz indireceğine yönelik beklentilerin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 09.30 itibarıyla altının ons fiyatı 4.083 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Kasım 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 17 Kasım 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Değerli metal, Fed’in gelecek ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 09.30 itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 531 lira seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerine odaklanmış durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.530,5610
Satış: 5.531,3370
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.082,06
Satış: 4.083,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.848,9000
Satış: 9.043,7400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.395,5900
Satış: 36.064,3200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.149,00
Satış: 37.482,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.609,75
Satış: 18.053,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.329,90
Satış: 35.997,30
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.034,08
Satış: 38.988,92
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.140,54
Satış: 4.237,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.199,75
Satış: 5.443,57
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.530,00
Satış: 93.490,00
