Reytinglerde zirve yarışı! 16 Haziran AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, 16 Haziran Pazar günü yayınlanan yapımların izlenme oranını belirliyor. Pek çok dizi ve programın sezon finali vermesiyle birlikte kanallarda film ve eski diziler yayınlanmaya başladı. Bunun yanı sıra EURO 2024'ün başlamasıyla heyecanlı maçlar ekranlara geliyor. İşte, 16 Haziran 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dünün reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Dün akşam kuşağında yayınlanan maçlar, yarışma programları, filmler ve diziler reyting sıralamasında üst sıralarda yer alabilmek için rekabet etti. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 16 Haziran 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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16 HAZİRAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Haziran Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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16 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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