REYTİNG SONUÇLARI 13 MART CUMA

13 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama ve sonuç listesi yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak...