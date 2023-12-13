Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 12 Aralık 2023 | Total ve AB dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Aralık reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        12 Aralık Salı Kasım akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları zirvenin sahibi olmak için mücadele verdi. İşte, 12 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 08:23 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 12 Aralık 2023 Salıdünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

        • 2

          DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          12 Aralık Salı gününe ilişkin Total ve AB reyting sonuçları sıralaması henüz yayınlanmadı.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA 8 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1- Yabani FOX TV

          2- Esra Erol'da ATV

          3- Ben Bu Cihana Sığmazam ATV

        • 4

          AB REYTİNG SONUÇLARI

          1- MasterChef All Star TV 8

          2- Aile Show TV

          3- Ben Bu Cihana Sığmazam ATV

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Batıda sis, doğuda kar!
        Batıda sis, doğuda kar!
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        AB, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanacak
        AB, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanacak
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Ne ceza alacaklar?
        Ne ceza alacaklar?
        Habertürk Anasayfa