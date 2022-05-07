Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? 6 Mayıs Cuma 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? soruları dizi severler tarafından araştırılıyor. 6 Mayıs Cuma akşamı; Arka Sokaklar, Aziz, İyilik, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru ve Yalnız Kurt dizileri seyircisiyle buluştu. İşte 6 Mayıs reyting sonuçları...