Reyhan Karaca: Sevgilim değil, kankam

Reyhan Karaca ile Mansur Ark, geçtiğimiz günlerde,"90'lar Partileri"nde sahneye çıkmak için Antalya'ya gitti.

Sahnenin ertesi günü birlikte denize giren Reyhan Karaca ile Mansur Ark'ın fotoğraflarını çeken DJ Hakan küfündür, onları; "Haydi bakalım, mutluluklar" notu ve kalp emojisiyle paylaştı.

Reyhan Karaca, o paylaşım nedeniyle Mansur Ark ile aşk yaşadığının düşünülmesi üzerine bir açıklama yaptı; "Mansur, kankam. Böyle bir şey olabilir mi?"