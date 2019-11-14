Reyhan Cansu kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş ile birlikte olduğu iddia edilen sanatçı Reyhan Cansu'nun hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Burası Türkiye şarkısı ile dikkatleri üstüne çekmeye devam eden sanatçı Reyhan Cansu hakkında merak edilenler...

REYHAN CANSU HAYATI

9 yaşında bale eğitimi almaya başlayarak sanat ile tanışan ve daha sonrasında kendini bu alana yönlendiren Reyhan Cansu, 11 yaşında Dokuz Eylül Üniversitesi devlet konservatuarı yetenek sınavlarını kazandı ve burada eğitim aldı. Küçük yaşta başlayan eğitimlerine sahne sanatları görsel sanatlar ve özel Türk müziği dersleri alarak devam etti. Eğitimler sayesinde kendini bu alanda geliştirmeyi de başardı.

Röportajlarda hayatı ile ilgili bilgiler veren Reyhan Cansu, bir dönem televizyonlarda oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme geldi. 2017 yılında 18 yaşındaki oğlu Dorukcan’ın para nedeniyle ortadan kaybolduğunu, bu nedenle 41 gündür oğlunu göremediğini söyledi.

Kendinde en çok sevdiği huyu "Pratik çözüm üretebilmek" olarak tanımlayan Reyhan Cansu'nun en sevmediği huyu ise fazla fedakâr ve sabırlı olmakmış. Oyuncu sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkılar ile adını duyururken pek çok ödül de aldı. Reyhan Cansu 2008 yılında ünlü futbol antrenörü Levent Eriş ile evlendi. Çift 2014 yılına kadar evliliğini devam ettirirken daha sonra boşandı. Ünlü ismin bir de oğlu var.