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Sıradışı bir hikayeye hazır olun: Bebek Servisi

Arakçılar (Shoplifters) filmiyle Altın Palmiye kazanan ve aile temalı filmlerindeki başarılarıyla tüm dünya tarafından övgüyle söz edilen Hirokazu Koreeda imzalı Bebek Servisi, Yeşilçam Sineması izleyicilerine unutamayacakları bir hikaye sunuyor. Song Kang-ho, Dong-won Gang, Bae Doona, Ji-eun Lee ve Lee Joo-Young’un başrollerini üstlendiği Bebek Servisi’nde; kimsesiz bebekleri satarak para kazanan iki karakterin hikayesi bolca acı bir tebessümle perdeye aktarılıyor. Filmde; Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir. Başarılı performansıyla Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Song Kang-ho, film boyunca izleyiciyi çok sayıda duyguyla yüzleştiriyor.

Ünlü isimleri buluşturan Resmi Yarışma Yeşilçam Sinemasında

Başarılı oyuncular Penélope Cruz, Antonio Banderas ve Oscar Martinez’i buluşturan Gastón Duprat ve Mariano Cohn imzalı Resmi Yarışma, Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sinemasında sinemaseverlere kahkaha dolu bir seyir sunuyor. Dünya prömiyerini 2021 yılında 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yapan Resmi Yarışma filmi milyoner bir girişimcinin ikonik bir film çekmeye karar verme hikayesi ile başlıyor. Ünlü film yapımcısı Lola Cuevas (Penélope Cruz) bu tutkulu projeyi çekip çevirecek ve yürütecek kişi olarak görevlendirilir. Filmin başrollerinde ise çok büyük yeteneğe sahip olan iki oyuncu Félix Rivero (Antonio Banderas) ve Iván Torres (Oscar Martínez) vardır. İkisi de büyük birer efsane olsalar da muhteşem bir arkadaşlıkları olduğu söylenemez. Lola’nın giderek daha da garipleşen girişimleri sonucunda Félix ve Iván sadece birbirleriyle değil, aynı zamanda kendi miraslarıyla da yüzleşmek zorundadır. Komedi yönü öne çıksa da Nobel ödüllü bir kitaptan uyarlanan Resmi Yarışma, ‘’sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir?’’ sorusuna da bir yanıt arama niteliği taşıyor.