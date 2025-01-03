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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI | 3 Ocak 2025 Bugün Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Ocak 2025 Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin resmi karar ve düzenlemelerinin duyurulduğu Resmi Gazete, 3 Ocak 2025 tarihli sayısıyla gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 01:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:27
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        • 1

          Resmi Gazete, 3 Ocak 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– 2025 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

        • 3

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARLARI

          –– Yargıtay 3, 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlânları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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