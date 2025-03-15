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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı

        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü. İndirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi için maktu vergi tutarı artırıldı. Düzenleme enflasyonist etkinin sınırlandırılması için yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:45
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        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
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        Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

        Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

        AMAÇ ENFLASYONİST ETKİNİN SINIRLANDIRILMASI

        Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

        Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

        Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.

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