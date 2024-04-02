Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım: Resmi Gazete'de yayımlandı! - Güncel haberler

        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım

        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, sıfır atık yönetimine geçilen bina, yerleşke ve belediyelerde sistemle ilgili eksiklikler hızla giderilecek ve yakın takibe alınacak; yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü', düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında, israftan kaçınılması, atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefiyle başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel bir çevre hareketine dönüşen ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilgili Resmi Gazete'de yeni bir genelge yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; bina, yerleşke ve mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sistemi, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulacak.

        REKLAM

        İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

        Ayrıca sıfır atık yönetim sistemini kurmayan, kursa bile sıfır atık belgesi almayan veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde sistemle ilgili eksikliklerin giderilmesi için gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

        Fotoğraf: AA

        Resmi Gazetede yayımlanan genelgede ayrıca ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün kutlanması konusu da yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek olanlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Habertürk Anasayfa