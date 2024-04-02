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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında, israftan kaçınılması, atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefiyle başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel bir çevre hareketine dönüşen ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilgili Resmi Gazete'de yeni bir genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; bina, yerleşke ve mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sistemi, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulacak.

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İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Ayrıca sıfır atık yönetim sistemini kurmayan, kursa bile sıfır atık belgesi almayan veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde sistemle ilgili eksikliklerin giderilmesi için gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Fotoğraf: AA Resmi Gazetede yayımlanan genelgede ayrıca ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün kutlanması konusu da yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek olanlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.