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        Resmi Gazete'de yayımlandı: Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

        Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:32
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        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
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        Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin" tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle, makroekonomik konjonktürle uyumlu kambiyo politikaları kapsamında menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yerine getirilmesi için düzenleme yapıldı.

        BAKANLIK PİYASANIN İŞLEYİŞİNİ İZLEDİ

        Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da 13 Eylül 2018'de yapılan değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Konuya ilişkin tebliğle de bu hükmün istisnaları düzenlenmişti. Söz konusu tebliğde 19 Nisan 2022'de yapılan değişiklikle menkul satış sözleşmelerinden kaynaklı ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

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        Bakanlık, uygulamanın işleyişi ve piyasaya etkilerini izleyerek 2022'de getirilen zorunluluğu kaldırdı. Böylece, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi mümkün hale geldi.

        DÖVİZ BÜROLARINDA KAMERA KAYITLARI İKİ YIL SAKLANACAK

        Öte yandan Bakanlık, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin biçimde yürütülebilmesi için adım atmaya devam ediyor.

        Diğer tebliğle de finansal sektörün önemli bir aktörü olan yetkili müesseselerin (döviz büroları) denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcutta bir yıl olan kamera kayıtlarını saklama ve depolama süresi iki yıla çıkarıldı.

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