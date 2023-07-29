Resmi Gazete'de yayımlandı: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

AA'nın haberine göre; HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.