Rent Go'ya 'Yılın İtibarlısı' ödülü

Araç kiralama firması Rent Go, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 'Yılın İtibarlısı' unvanına sahip oldu

Rent Go'nun kurulduğu günden bu yana gösterdiği performansla araç kiralama sektörünün ilk beş şirketi arasında yer aldığını belirten Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, "Hem geleneksel hem dijital kanallarda hizmet akışı sağlayan sistemimiz ve müşteriye adanmış iş yapış şeklimizin başarısı geçen yıl olduğu gibi yine büyük bir ödülle teyit edildi. Kurum kültürümüz haline gelen müşteri memnuniyeti yaklaşımımız ve sektörün en genç otomobil filosu unvanını korumak için yaptığımız yatırımlarla deneyim süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü dahilinde yapılan araştırmada markalar 9 ana kriter, 16 alt kriterde analiz edildi. Yapılan açıklamaya göre, zihin payı, sosyal sorumluluk faaliyetleri, güven, farklılık ve tavsiye skorları gibi kriterler baz alınarak değerlendirilen İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü kapsamında Rent Go halk jürisi tarafından tam not aldı.

Tunalar Şirketler Topluluğu'nun yüzde yüz yerli sermayeli araç kiralama markası olarak faaliyet gösteren Rent Go, günlük kiralama hizmetinin yanı sıra Rent Go Filo yapılanması ile kurumsal şirketlere uzun dönem filo kiralama hizmeti de veriyor. Şirket, günlük elektrikli araç kiralama şirketi Biwatt ve elektrikli araç şarj istasyonu markası Wattarya'yı da seçili ofislerinde müşterilerinin hizmetine sunuyor.