Renklerin buluştuğu göl: Efteni
Düzce'de 154 kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok endemik bitki türüyle doğanın farklı renkleri barındıran Efteni Gölü, ziyaretçileri hayran bırakıyor
- 1
Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü, Türkiye’nin ender görülen kuş türlerinin de uğrak noktası.
- 2
154 kuş türüne ev sahipliği yapan, yaban hayatı ve birçok endemik bitki türünü barındıran göl, flora ve fauna yapısı ile doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.
- 3
Gölün üzerinde süzülen yeşilin çeşitli tonlarıyla birleşen nilüferler de bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çekiyor.
-
- 4
Doğa tutkunları ile kuş gözlemcilerinin de uğrak noktası olan Efteni Gölü, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
- 5
- 6
-
- 7