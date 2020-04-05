Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ilk çeyreğinde de ilk sırada yer alarak şubat ayında elde ettiği liderliğini sürdürdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Türkiye'de üretim yapan Renault, yılın ilk üç aylık döneminde 16 bin 275 adet satışla Türkiye otomotiv pazarında ilk sırada yer aldı.

Ardından 15 bin 977 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 14 bin 887 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı.

Ford 12 bin 992 adetle dördüncü ve Toyota da 8 bin 17 adetle beşinci sırada konumlandı.

Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Renault 15 bin 759 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 11 bin 975 adetle Volkswagen ve 10 bin 671 adetle de Fiat sıralandı.

Yılın ilk çeyreğinde 10 adetten az satışlara bakıldığında, Infiniti marka araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 2 adet Maserati, 3 adet Lamborghini, 4 adet Aston Martin, 6 adet Ferrari ve 7 adet de Alfa Romeo satıldı.

C SEGMENTİ ZİRVEDE

Öte yandan, 2020 yılı mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29.8 azalış izlendi.

Bu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay yüzde 41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41 bin 408 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 44,86’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71.51’e yükseldi.

Mart sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47.9'la yine sedan otomobiller oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA 1. ÇEYREK SATIŞ (ADET) RENAULT 16.275 FIAT 15.977 VOLKSWAGEN 14.887 FORD 12.992 TOYOTA 8.017 PEUGEOT 7.786 DACIA 6.454 OPEL 5.430 HYUNDAI 5.105 CITROEN 4.269 MERCEDES-BENZ 3.984 HONDA 3.847 SKODA 3.757 SEAT 2.813 BMW 2.234 AUDI 2.189 KIA 2.183 NISSAN 1.797 JEEP 1.030 VOLVO 697 MITSUBISHI 471 LAND ROVER 365 SUZUKI 319 MINI 278 IVECO 251 ISUZU 171 SUBARU 160 DS 149 KARSAN 138 SSANGYONG 133 JAGUAR 71 PORSCHE 66 SMART 36 MAZDA 28 LEXUS 21 ALFA ROMEO 7 FERRARI 6 ASTON MARTIN 4 LAMBORGHINI 3 MASERATI 2 BENTLEY 1 INFINITI 0 TOPLAM 124.403