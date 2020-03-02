02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransız üretici Renault, son dakikada iptal edilmeseydi Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı Morphoz isimli konsept modeli için bir dijital lansman organize etti.
Markanın 2025 yılı sonrasına yönelik kişisel ve paylaşılabilir elektrikli mobilite vizyonunu yansıttığı ifade edilen otomobilin, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın yeni modüler CMF-EV elektrik platformu üzerinde şekillendirildiği kaydedildi.
Otomobil hakkında bilgi veren Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker, "Morphoz konsept modeli, Renault tasarımının yeni felsefesini yansıtıyor. Teknoloji, tüm biçimleriyle (tasarım, araç üstü sistemler, bağlanabilirlik, iç mekan düzeni) araç kullanıcılarına yeni bir yolculuk deneyimi sunuyor" dedi.
İhtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil olduğu belirtilen modelin, sürüş halindeyken de indüksiyon yöntemi ile şarj edilebilen bir tam elektrikli crossover olduğu kaydediliyor.
Renault Morphoz'un “şehir” versiyonunun 40 kWh akü kapasitesiyle 400 km menzile sahip olduğu açıklanıyor. Otomobile ihtiyaç anında 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzilinin 700 km’ye çıkabildiği de aktarılıyor.
ŞEHİR İÇİNDE KÜÇÜLÜYOR
Verilen bilgiye göre, Fransız konsept modelin direksiyonunun ortasında sürüş ve güvenlik bilgilerini gösteren 10,2 inçlik bir ekran yer alıyor.
Direksiyonun arkasında ise, gerçek bir gösterge paneli ve multimedya ekranı yokmuş gibi görünen bir gösterge paneli bulunuyor.
Sürücünün ekranları kaldırmak istemesi halinde 'livingscreen' gösterge panelinin açılması sağlanıyor. Bu tekil geniş ekran, hem sürüş bilgilerini hem de multimedya sistemi bilgilerini görüntülüyor.
Otomobilin yolcu bölmesi ise, yola bakması gereken sürücü hariç tüm yolcuların sohbet etmek veya ortak bir aktivite yapmak için yüz yüze bakacak biçimde oturabilmelerini sağlayan bir “paylaşım” modu sunuyor.
3'üncü seviye otonom sürüş sunan otomobil, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor.
Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve sıkış trafikte hareket edebiliyor.
Renault Morphoz'un bagajı, “şehir” modunda içeri doğru çekilip arka çıkıntısı azaltılarak sürüş ve park etmeyi kolaylaştırıyor. “Seyahat” modunda ise bagaj uzatılmış aerodinamik bir şekil alıyor.
Otomobilde, sanal bir kişisel asistan olarak çalışan yapay zekaya verilmiş durumda.
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