Geçen yıl görevden alınan Renault'un eski CEO'su Thierry Bollore'nin Jaguar Land Rover'in (JLR) başına geçeceği açıklandı.

Carlos Ghosn'dan sonra Renault'un kaptan koltuğuna oturan Bollore, Fransız markanın ittifak ortağı Nissan ile ilişkileri bozduğu gerekçesi ile yönetim kurulu kararıyla görevinden alınmıştı.

Ballore'nin JLR'da Ekim ayında göreve başlayacağı öğrenildi.

Pandemi nedeniyle, Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki satışlarında büyük kayıplar yaşayan JLR'nin, yeni CEO'su ile birlikte gelirlerini artırarak kârlılığa odaklanması bekleniyor.

İngiliz üretici geçtiğimiz aylarda Çinli yatırımcılardan 700 milyon dolarlık borç almıştı.