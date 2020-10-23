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Fransız otomotiv üreticisi Renault Grubu üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Grubun gelirleri bu dönemde yüzde 8.2 azalarak 10 milyar 374 milyon euroya düşerken, satışların ise yüzde 6.1 oranında gerileme ile 806 bin 320 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Markadan yapılan açıklamada, bu dönemde elektrikli model ZOE'nin satışlarında yüzde 150'den fazla artış olduğu belirtildi.

Sonuçlara ilişkin konuşan Renault Grubu CEO'su Luca de Meo: "Üçüncü çeyrek sonuçları, Grup olarak ticari politikamızdaki değişimi yansıtıyor. Artık satış adetinden ziyade kâra odaklanıyoruz. Elektrikli araçlardaki performansımız, çok olumlu tepkiler alan E-TECH hibrit modellerimiz, likidite rezervlerimiz ve pozitif enerjimiz bize Renault Grubu'nun toparlanma planlarına dair güven veriyor" dedi.

Grup markalarından Renault'un, yüzde 5 oranında düşüş yaşayan Avrupa pazarında, üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 405 bin 223 satış adediyle pazar payını yüzde 0.2 puan artırdığı ve payının yüzde 10.3'e çıktığı bildirildi.

Bu dönemde, Clio, Captur ve ZOE'nin performansları sayesinde satışların yüzde 0.8 arttığı bilgisi paylaşıldı.

Grup markalarından Dacia tarafında ise 2019'un üçüncü çeyreğindeki yüksek baz etkisinden dolayı satışlar yüzde 9.9 oranında gerilediği açıklandı.

Renault Grubu, bilançosunda önemli yer tutan ve üretim üslerinden bir olan Türkiye ile ilgili de bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, grubun Türkiye'deki satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 131 oranında artarak güçlü bir şekilde büyüme yaşandığı vurgulandı.