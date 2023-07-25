Renault ikinci elde yeni kimliğe geçiyor

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Renault Group, yeni kimliği Renew ile ikinci el faaliyetlerini büyüteceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Renew, daha önce Renault2 markası altında yer alan 56 satış noktasının tamamında hizmete sunulacak.

Verilen bilgiye göre, 96 kontrol noktası, 12 aya kadar garanti ve finansman seçenekleri sunan Renew, ikinci el araç güvenilirliğinin yanı sıra, tüm markaları barındıran geniş bir model yelpazesiyle hizmet veriyor.

Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ikinci el otomobil yenileme birimi Refactory’de yenilenen tüm araçların ise, Renew çatısı altında satışa sunulacağı kaydedildi.

Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa’nın Flins bölgesinde başlayan Renault Group, ardından İspanya’nın Sevilla kentinde devam etti. Söz konusu faaliyet son olarak ise Oyak Renault'un Bursa'daki tesisinde başladı.

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KULLANILMIŞ ARAÇLARI YENİLEYECEK

Oyak Renault fabrikası bünyesinde kurulan bu yeni endüstriyel tesisin amacı, kullanılmış otomobilleri standartlara göre yenilemek olarak açıklanıyor.

Test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımları gibi hizmetler sunan Refactory, aynı zamanda boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü ve otomobilin standartlaştırılmış fotoğraf çekimi alanları gibi hizmetler de sunulacak.

İlk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanan Refactory'nin önümüzdeki dönemde hizmetlerini genişleteceği öğrenildi.

Buradan çıkan ikinci el otomobiller 2 yıl garantili olacak.